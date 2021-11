Una rampa di lancio gliel'ha praticamente piazzata Massimiliano Allegri. Scegliendolo come elemento di mezzo, come aggancio tra Under 23 e la prima squadra, il tecnico bianconero ha inevitabilmente acceso riflettori importanti su di lui. Ma lui chi? Koni. Il difensore belga, diciannove anni, che in questa stagione sta facendo da spola tra Under 23 e prima squadra. Terzino e centrale: sa fare tutto, dovrebbe smaliziarsi ma la strada sembra quella giusta. O comunque è stata tracciata.Ecco, anche per questo motivo se ne sta interessando in maniera importante l'Ajax. Secondo quanto riportato da Gazzetta, i Lancieri hanno messo gli occhi sul ragazzi, che ha il contratto in scadenza nel 2024. De Winter valuta e osserva: potrebbe essere una buona occasione di crescita e di realizzazione. La Juve, ovviamente, tiene aperte tutte le porte. Nella rosa degli olandesi c'è sempre quel Gravenberch che fa gola così tanto. E occhio ad Antony: classe 2000, è la nuova stellina di Ten Hag.