Nemmeno un minuto, finora, per Konicon la maglia delfresco di ritorno in Serie A. Del giovane difensore belga di proprietà dellaha parlato il tecnico rossoblù Alberto, intervenuto in conferenza stampa dopo il match contro il Torino. Ecco il suo pensiero: "È arrivato da qualche settimana, ha qualità e porta gioventù. In questo momento la difesa sta facendo bene, ha lavorato bene tra Roma e oggi e lì è giusto trovare il corretto equilibrio. Chi sta dietro deve lottare per il posto, lo stanno facendo tutti i difensori".