Protagonista di una lunga chiacchierata con Tuttosport, Koni De Winter ha raccontato anche le emozioni provate tra l'esordio con la maglia bianconera e la prima partita giocata da titolare in Champions League. Ecco le sue parole: "Momenti fantastici, contro il Malmoe di più. Eravamo in casa, e giocare 60 minuti per la Juve in Champions è stato bellissimo. Nei 10 minuti prima della partita ero un po' stressato ma, al primo pallone toccato, tutto è sparito. Juve? Ho detto subito che volevo andarci (lo dice schioccando le dita, ndr.), perché sono tifoso bianconero fin da piccolo. La mia mamma mi aveva portato qui a Torino e avevo incontrato Paul Pogba in via Roma, ho ancora la foto".