È stato un match difficile, quello giocato dallacontro ilnel Trofeo Gamper. La squadra bianconera non è apparsa particolarmente brillante; ma di calcio d'estate si tratta e il tempo per sistemare quello che non va c'è. Tra i tanti dubbi post partita, una certezza: l'occasione è stata grande per i giovani scesi in campo, tra questi Koniche su Instagram ha commentato: "Una notte da ricordare".