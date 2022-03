Non solo Matias Soulé, convocato di nuovo dal CT Scaloni per le prossime gare della sua Argentina. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, anche Koni De Winter trascorrerà un po' di giorni con la sua Nazionale: il CT del Belgio Roberto Martinez ha infatti deciso che il giovane difensore della Juve farà qualche allenamento con la squadra, per poi andare in Under 21. Che possa essere l'antipasto di una vera chiamata tra i "grandi"?