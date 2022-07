Dal sito ufficiale della"Una nuova avventura è alle porte per Koni De Winter ,dopo il rinnovo con la Juventus fino al 2026 annunciato nella giornata di ieri. La prossima stagione, infatti, il difensore belga giocherà in Serie A. È ufficiale il suo passaggio all’Empoli con la formula del prestito secco.Prosegue, dunque, in Italia il percorso del giovane classe 2002, arrivato alla Juventus nell’estate del 2018.Dal luglio di quell’anno a oggi la crescita del ragazzo nato ad Anversa è esponenziale. De Winter brucia letteralmente le tappe, dimostrando sin da subito grandi doti fisiche, tecniche e di leadership. Caratteristiche che gli permettono di mettersi in mostra sin dalla prima stagione in bianconero e nello specifico in Under 17, dove totalizza 23 presenze.L’anno seguente (2019/20) arriva la chiamata della Primavera dove Koni gioca ad alto livello per due stagioni consecutive scendendo in campo in 39 occasioni e nel secondo dei due anni indossando anche la fascia da capitano in più occasioni.La crescita del calciatore belga è evidente agli occhi di tutti e, di conseguenza, lo step successivo per De Winter è il passaggio in Under 23, ma soprattutto nel mondo dei professionisti. Un passaggio che viene affrontato da Koni con assoluta determinazione e personalità e non lo dimostrano soltanto i numeri (31 presenze, tra tutte le competizioni, e i primi 2 gol segnati tra i professionisti). La scorsa annata è anche quella dell’esordio in Prima Squadra: è il 23 novembre 2021 e il difensore belga entra a gara in corso a Stamford Bridge contro il Chelsea nella penultima giornata della fase a gironi di Champions League. La seconda e ultima presenza arriva, poi, a inizio dicembre contro il Malmö (sempre in campo europeo), ma questa volta da titolare. Esordio, ma non solo per Koni. Nell’ultima stagione da poco conclusa, sempre più spesso, ha avuto la possibilità di allenarsi con la squadra di Mister Allegri.Un importante tassello di crescita utile ad arricchire ulteriormente il suo bagaglio tecnico e la sua esperienza che, il prossimo anno, metterà a disposizione dell’Empoli.In bocca al lupo, Koni!".