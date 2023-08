Novità su Koni, attualmente impegnato nella tournée americana della Juventus, dove però non ha convinto appieno Allegri nell’ottica di un utilizzo immediato e continuativo in prima squadra. Il difensore belga, infatti, è a un passo dal neo promosso Genoa, che lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto o, al limite, con obbligo in caso di raggiungimento della salvezza. Gilardino confida nell’esito positivo della trattativa. Lo riporta Tuttosport.