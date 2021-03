3









Si riapre la possibilità, torna a lampeggiare la spia della volontà. Juventina e del giocatore. Parliamo di Houssem Aouar e dell'interesse bianconero. Ad accendere la miccia, le parole di Mattia De Sciglio a 20minutes: "Vorrei restare qui, so che dipende da me, dal Lione e dalla Juventus. Vediamo cosa succede". Tanto basta, per Tuttosport, almeno per concedere una traccia: l'affare allargato si può fare.



LA POSSIBILITA' - Marzo "è il mese della programmazione", naturalmente per gli acquisti c'è ancora tempo. Per capire e per valutare. Per TS, gli interessi tecnici si intrecciano a quelli finanziari, e dai francesi si valuta pure la possibilità di andare su Depay, che ha in testa il Barcellona ma che non disdegnerebbe un passaggio a Torino. Anzi. In testa ci sono anche Milik e Kean, ma su Aouar si può fare qualche considerazione in più. COSTO - Il centrocampista francese, al momento, sfiora i 60 milioni di euro di valutazione. Una cifra fuori portata per i bianconeri, che dovrebbero procedere a cessioni e a operazioni di fantasia. Per intenderci: stile Chiesa. Staremo a vedere se l'eventuale conferma di De Sciglio in Ligue1 possa incidere - e come - sulla chance di Aouar alla Juventus.