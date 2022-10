Ancora una volta, Mattiadovrebbe partire titolare. Contro, contra gli ultimi a rientrare dagli impegni con la nazionale, l'esterno sarà al centro del progetto tattico di Massimiliano Allegri, l'uomo che gli permetterà di variare 4-4-2 e 3-5-2 in fase di possesso e non possesso.Il 29enne sarà in campo per la decima gara stagionale, finora ha totalizzato 7 presenze in campionato e 2 in Champions League, per un totale di 495 minuti in campo. Certamente tra i più presenti. De Sciglio non ha infatti saltato alcuna partita, è partito titolare con Roma, Spezia e Monza, mentre è subentrato al 45' al posto di Alex Sandro nella trasferta di Genova con la Sampdoria.