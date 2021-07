Come racconta La Gazzetta dello Sport in edicola, alla voce “in bilico” in Juve-Cesena c'erano certamente Danielee Mattia, con quest'ultimo che però vede aprirsi una porta e non certamente una di quelle di poco conto. Va verso la permanenza, De Sciglio, come racconta il giornale: "Lucaha un problema fisico e, con Alex Sandro, Cuadrado e Danilo in vacanza post-Coppa America, MDS è l’unico terzino di ruolo disponibile. Ci fossero dei bookmaker a prendere nota, abbasserebbero le quote per la sua permanenza".