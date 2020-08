16









Secondo quanto riporta Tuttosport, sono tre le squadre interessate a Mattia De Sciglio, terzino della Juventus già vicino alla cessione lo scorso gennaio quando saltò la trattativa col PSG per lo scambio con Kurzawa. L'ex Milan piace ancora al club francese ma su di lui ci sarebbero anche due società di Liga: il Siviglia che nella prossima stagione giocherà in Champions League ed il Villareal che ha appena assunto Unai Emery come nuovo allenatore. In caso di cessione di De Sciglio la Juve confermerà Luca Pellegrini, di rientro dal prestito al Cagliari.