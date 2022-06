Mattia De Sciglio sembra essere vicino al rinnovo con la Juventus. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport il terzino milanese ha l'accordo per il rinnovo di contratto. L'accordo è per un prezzo dimezzato. Dai 3 milioni di euro attualmente percepiti a 1,5. Prima di De Sciglio l'accordo per il rinnovo era stato trovato da Mattia Perin, mentre per Juan Cuadrado era stata esercitata la clausola.