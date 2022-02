Si avvicina la fumata bianca per il rinnovo di Mattia De Sciglio con la Juve. I discorsi con la dirigenza entreranno nel vivo nelle prossime settimane, esattamente come per gli altri bianconeri in scadenza, e per il terzino classe 1992, "pupillo" di Massimiliano Allegri, non dovrebbero esserci particolari problemi. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com la volontà delle due parti è quella di andare avanti insieme, prolungando l'intesa. Resta da definire la durata del nuovo accordo, ma la sensazione è che nel giro di poco tempo si potrà arrivare alla firma.