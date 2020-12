Tra i calciatori mandati in prestito dalla Juventus, Mattia De Sciglio è probabilmente quello che più sta giovando di questa soluzione. Inoltre, il terzino potrebbe diventare un'importante pedina di mercato per i bianconeri. Questo è quanto scrive oggi Tuttosport: "A Lione l'ex milanista ha giocato nove partite per complessivi 251 minuti: due presenze da titolare, 7 subentri, comunque all'insegna di un rendimento che ha soddisfatto il tecnico Rudi Garcia, al comando della Ligue 1 insieme al Lilla. Stagione positiva, insomma, per De Sciglio, tanto che ""prenderlo è stata un'ottima scelta": parola del suo allenatore. E dunque conviene prestare attenzione ad eventuali intrecci che in prospettiva potrebbero coinvolgere Houssem Aouar o Memphis Depay".