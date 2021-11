Staremo a vedere. Perché comunque il suo futuro non è stato deciso e ci vorrà ancora un po' per capire esattamente come si svilupperà la situazione attorno al rinnovo di contratto di Mattia, che resta in scadenza di contratto a fine anno. Prima dell'infortunio aveva messo in fila un paio di prestazioni totalmente convincenti. Ancora poco per rinnovare, ma di lui Allegri si fida ciecamente, nei prossimi mesi si giocherà tutto.