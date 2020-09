1









Mattia De Sciglio sembra sempre più vicino alla Roma. L'esterno bianconero era stato contattato dal Villarreal nei giorni scorsi, ma è la squadra giallorossa in questo momento a seguirlo con particolare dedizione. De Sciglio potrebbe lasciare pertanto la Juventus in prestito con diritto di riscatto. Secondo le indiscrezioni raccolte in giornata, l'affare potrebbe decollare già nelle prossime ore, parallelamente all'affare Edin Dzeko. Per il bosniaco sono ore cruciali: se Milik dà l'ok all'arrivo nella Capitale, allora a Torino avrebbero il numero nove richiesto da Andrea Pirlo. Con un un'uscita non dolorosa in allegato, quella di Mattia De Sciglio.