Nel corso di un’intervista ai microfoni di 20 minutes, Mattia De Sciglio, terzino del Lione in prestito secco dalla Juventus, ha parlato del suo futuro e dello scambio saltato con il Paris Saint-Germain per Kurzawa: "Il mio futuro? Vorrei restare qui. Ma so che dipende da me, dal Lione e dalla Juve. Vedremo cosa succederà alla fine della stagione”.



SCAMBIO CON KURZAWA – “Se potevo finire al Psg in cambio di Kurzawa? Sì, è vero. Stavo per firmare col Psg ma poi tutto è saltato per scelta della Juventus. Sono arrivato al Lione e sono molto felice di essere qua”.