Attenzione al prossimo nome in uscita: Mattia De Sciglio è stato richiesto dal Villarreal. L'esterno bianconero, che in caso di uscita sarebbe sostituito da Luca Pellegrini, sarebbe la prima soluzione del club spagnolo che ha perso per infortunio Alberto Moreno. Una semplice richiesta d'informazioni per ora, secondo quanto riportato da Sky Sport. Tra le parti ci sono stati i primi contatti per capire la fattibilità dell'operazione. Dopo l'occasione di gennaio con il Paris Saint Germain, una nuova chance in uscita per Mattia De Sciglio. Che non esclude la possibilità di lasciare Torino in questi giorni. Staremo a vedere...