Tra i calciatori in uscita dalla Juventus c'è anche Mattia De Sciglio. La trattativa per il suo passaggio alla Roma si è momentaneamente bloccata a causa del no dell'esterno giallorosso Rick Karsdorp al passaggio al Genoa. Potrebbe rifarsi sotto a questo punto il Paris Saint Germain, che ha perso per 6 mesi Bernat.