Se sembra ormai quasi conclusa la pratica per il rinnovo di Mattia Perin il discorso è diverso per Mattia De Sciglio. Il difensore azzurro, come riporta La Gazzetta dello Sport è sempre stato convinto di rinnovare e proseguire la sua avventura in bianconero. Dopo l'ultimo incontro tra il suo entourage e la società bianconera gli esiti erano stati positivi e la Juventus avrebbe dovuto presentare un'offerta. Offerta che però ad oggi non è ancora stata recapitata al giocatore. Per questo il suo futuro sembra vacillare.