E' ancora out per infortunio ma ieri era comunque presente con i compagni all'Allianz Stadium per festeggiare la vittoria del nono titolo italiano consecutivo. Dopo la festa in campo e sugli spalti il difensore della Juve Mattia De Sciglio ha scritto su Instagram: "Vincere non è mai scontato. Vincere è sempre più difficile ogni anno che passa. Per questo continuare a vincere è ogni volta un’emozione unica. E noi non vogliamo smettere di farlo!"