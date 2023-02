Le parole di Mattiaa DAZN dopo- "Bisogna gestire meglio, è sempre importante chiudere senza prendere gol per la fiducia, rischiare il meno possibile e non avere cali di attenzione".- "Io penso solo al campo, credo che io debba essere giudicato solo per il campo. Non ho fatto niente di male, io do sempre tutto per la Juve e questa maglia. Sono stati eventi spiacevoli, mi ha fatto piacere che Allegri abbia preso una posizione nei miei confronti".- "Io mi sono sentito molto meglio stasera rispetto alle ultime due volte, anche a livello di ritmo gara e reattività di gambe. Il focus della squadra per oggi era evitare una brutta partenza come con il Monza e la Salernitana all'andata, altrimenti avremmo rischiato di complicarci la vita. Ci servono punti in attesa di quello che verrà deciso, volevamo essere aggressivi e compatti".- "Sono due ruoli simili ma con aspetti diversi, ho avuto modo di fare anche il quinto per esempio in Nazionale con Conte, ma ho fatto anche il terzo centrale. Riesco ad adattarmi, ma facendo il quinto devi coprire tutta la fascia... Però è divertente, hai più possibilità di attaccare rispetto alla difesa a 4 dove devi stare più attento alla fase difensiva".