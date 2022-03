"De Sciglio vale l'azzurro". Titola così l'edizione odierna di Tuttosport, esaltando il terzino della Juve che, dopo la bella prestazione messa in campo contro la Salernitana, si è guadagnato anche la convocazione in Nazionale per i play-off Mondiali. "Il cross decisivo per Vlahovic (terzo assist in stagione) è una delizia che farà comodo anche al CT Mancini", scrive il quotidiano attribuendogli un 7 in pagella. "Modello di applicazione seria, sbaglia poco o nulla. La convocazione è assolutamente meritata". E gli altri giornali?

