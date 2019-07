Mattia De Sciglio sta parlando in diretta dalla conferenza stampa al Bishan Stadium, alla vigilia della sfida con il Tottenham, la prima gara dell'International Champions Cup. Le sue parole: "La preparazione è cambiata molto rispetto allo scorso anno. È un metodo di lavoro tosto, intenso, che ci piace. Domani cercheremo di metterlo in pratica nella prima partita della stagione. Gli stimoli e le motivazioni, dal punto di vista personale, sono molto alte. L'obiettivo è fare una grande stagione. Credo che con l'arrivo dei nuovi giocatori la squadra sia ancora più forte. Mi ha colpito la loro grande applicazione in questi giorni".