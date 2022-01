2









In cinque in scadenza, ma chi rinnova? Da Dybala a Bernardeschi, passando per Mattia De Sciglio: le situazioni in bilico sono diverse. Quella che riguarda il terzino destro e sinistro della Juventus rimarrà in bilico ancora per qualche tempo, ma le prestazioni positive aiutano a prendere una direzione. De Sciglio, alla Juve dal 2017 ad oggi, salvo una stagione in prestito, gode di grande stima da parte di Max Allegri e proprio con lui si sta riprendendo. Lo ha ritrovato in panchina e ha ritrovato fiducia dopo la permanenza estiva: 11 presenze di cui 9 in Serie A e anche un gol, decisivo per vincere in rimonta contro la Roma e, forse, svoltare una stagione.



E di recente l'ottimismo per il suo rinnovo è cresciuto. Come riporta la Gazzetta, infatti, quello che invece sta facendo rumore è l’evidente, corposa crescita del difensore, in termini anche di minutaggio e presenze nell’ultimo periodo. Ha dimostrato ad Allegri di poter contare su di lui e alla Juve di esserci anche per il futuro. Così ora il rinnovo non è più un'utopia, ma qualcosa di cui discutere, anche non subito...