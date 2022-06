Mattia De Sciglio ha firmato il rinnovo. In attesa di definire i grandi colpi per l'estate, la Juventus si è assicurata la continuità del terzino destro ex Milan, ormai da diverse stagioni in bianconero. Per la Juventus, insomma, l'obiettivo era trattenere uno dei giocatori ritenuti ancora centrali nel progetto di Massimiliano Allegri.



TUTTO CHIUSO - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, è arrivata la fumata bianca per il rinnovo di contratto fino a giugno 2025 di Mattia De Sciglio. Il difensore classe '92, in bianconero dal 2017, ha accettato le condizioni economiche proposte dal club e ha già firmato il nuovo accordo. Si attende soltanto la comunicazione ufficiale da parte della Juventus.