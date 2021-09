Juventus-Milan è una sfida nella quale si incrociano i destini di diversi ex dell'una e dell'altra parte. Un esempio eclatante è quello di Manuel Locatelli, che si sta mettendo in ottima luce nel centrocampo di Allegri e che è pronto a sfidare, per la prima volta da juventino, la squadra che l'ha lanciato. Rischia invece di saltare la gara dell'Allianz Stadium il terzino sinistro Mattia De Sciglio, che oggi ha svolto lavoro differenziato alla Continassa.

LA SITUAZIONE - De Sciglio ha un fastidio a un flessore, e le sue condizioni in vista del Milan sono ancora da valutare.