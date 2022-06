Intervenuto ai microfoni di Cronache di spogliatoio per una lunga intervista , Mattiaha detto la sua anche su Pepe il dibattito sul "bel gioco". Ecco il pensiero del terzino della: "In tanti si mettono negli occhi il bel calcio, guardano Guardiola e puntano il dito. Secondo me, Pep è una cosa a sé, unico nelle sue idee e nel modo di sistemare la squadra, di inventarsi i ruoli per certi elementi. La gente si è messa in testa che tutte le grandi devono giocare bene. Non voglio prendere le difese di, è il mio pensiero, ma è una contraddizione. In Italia si tende a guardare il risultato, poi però si parla del bel gioco. E tante volte, le due cose non vanno di pari passo".