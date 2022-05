La dirigenza juventina continua i colloqui anche con Mattia De Sciglio, sempre in scadenza, qui la volontà è di proseguire insieme, perché Allegri non vorrebbe privarsi di un elemento prezioso all’interno della rosa per il suo mix di duttilità e affidabilità. L’incontro risolutore potrebbe avvenire dopo la finale di Coppa Italia contro l’Inter della prossima settimana, sottolinea Tuttosport.