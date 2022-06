Come racconta Gazzetta, è stato necessario parecchio tempo, ma ormai la fumata bianca è vicina: Mattia De Sciglio firmerà presto il suo rinnovo di contratto con la Juventus. Dopo una lunga trattativa tra la dirigenza bianconera e il suo agente, Giovanni Branchini, è stata raggiunta l’intesa per il prolungamento fino al 2025. L’annuncio è previsto la prossima settimana. De Sciglio è arrivato a Torino nell’estate 2017, voluto fortemente da Massimiliano Allegri che lo aveva lanciato al Milan, e il tecnico è stato decisivo anche per la sua permanenza in bianconero.