di Andrea Giorgetti

Alla fine ne resterà soltanto uno. Recitava così una famosa battuta del film Highlander, cult anni ’80 con Cristopher Lambert e Sean Connery. Ci permettiamo di utilizzare questa famosa frase e di contestualizzarla al mondo bianconero, con una specifica destinazione: quali saranno i terzini della Juve 2019/20. Anche in questa stagione non sono mancati, e non mancheranno stravolgimenti in questo delicato settore di campo, destro o sinistro che sia. Finita l’era (brevissima) di Cancelo, ed appena cominciata quella di Danilo, è assai probabile che per Luca Pellegrini finisca ancor prima di iniziare. Il giovane terzino prelevato a fine giugno dalla Roma (nell’affare Spinazzola) sembra vicinissimo ad un ritorno a Cagliari, squadra nella quale ha già militato nella seconda parte della scorsa stagione. Alla fine, conti alla mano resterebbero tre elementi nella rosa di Maurizio Sarri: il già citato Danilo, Alex Sandro e De Sciglio.



FATTORE DESCI - De Sciglio, appunto, è quello che, alla resa dei conti, possa dirsi l’unico intoccabile del reparto (Alex Sandro, non va dimenticato, è stato più volte vicino alla cessione). Nonostante molti detrattori maligni storcano il naso di fronte al difensore azzurro, Mattia ha la stima di tutto l’ambiente bianconero. In primo luogo piace ai suoi allenatori: fu Allegri a spingere fortemente per il suo acquisto nell’estate del 2017; lo stesso Sarri gli ha dato fiducia durante le amichevoli estive ed è probabile che si affidi a lui almeno per l’inizio della stagione. Il motivo? De Sciglio è un giocatore intelligente e polivalente. Non è esteticamente eccelso (Cancelo è altra cosa rispetto a lui) però, a differenza del portoghese, è più attento alla tattica: conosce fase difensiva e diagonali e sa tenere bene la linea tra i diversi reparti, difetta in immaginazione ma non in praticità. Inoltre sa coprire entrambe le fasce: può giocare a destra come a sinistra. Non è un dettaglio da poco se si considera che, dando per scontata la cessione (in prestito) di Pellegrini, la Juve rimarrebbe con solo tre terzini di ruolo. Senza dover tornare gioco forza sul mercato, la Juve potrebbe decidere di ripartire da questi tre elementi utilizzando De Sciglio come jolly per entrambe le fasce. Se poi, "alla bisogna", ci fosse la necessità di un altro elemento per rinfoltire il reparto, non va dimenticato Juan Cuadrado. Il colombiano sarebbe pronto a fare un passo indietro ed a posizionarsi sulla linea dei difensori.