Il terzino della Juventus Mattia De Sciglio è reduce dalla cessione in prestito al Lione la scorsa stagione. Sembrava inizialmente fosse destinato alla cessione con in panchina prima Maurizio Sarri e dopo Andrea Pirlo. Messo ai margini della rosa fino al prestito della scorsa stagione. Con il ritorno di Massimiliano Allegri De Sciglio ha risalito le gerarchie della Juventus ed ora è addirittura vicino ad un rinnovo di contratto.



LE CIFRE - Come riporta Calciomercato.com il terzino milanese accetterebbe un'offerta di circa 1.8 milioni di euro a stagione, al ribasso rispetto a quella attualmente percepita di 3 milioni a stagione. La presenza di Massimiliano Allegri ha permesso a De Sciglio una nuova rinascita a suon di assist e prestazioni degne di nota. Per questo ora dopo il Consiglio di Amministrazione il terzino bianconero potrebbe decidere di rimanere ancora con l'allenatore che l'ha cresciuto: proprio Massimiliano Allegri.