1









Per Massimiliano Allegri è un vero e proprio pupillo fin dai tempi del Milan, tanto che, quando l'ha affrontato da avversario, era sicuro che prima o poi lo avrebbe riallenato. Il tecnico livornese è una garanzia per Mattia De Sciglio, che sotto la sua guida in questa prima parte di stagione si è davvero rilanciato, iniziando a rappresentare un'arma in più per la Juve e la prima alternativa sia a destra che a sinistra. Per lui sono così arrivate 14 presenze, le ultime due impreziosite anche da un gol (contro la Roma) e un assist (contro l'Udinese), il secondo dopo quello in Champions League con lo Zenit.



Ed ecco che, non a caso, si comincia a parlare di rinnovo per lui, in scadenza di contratto a giugno. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, comunque, al momento è tutto fermo, e lo sarà almeno fino alla primavera quando la dirigenza tirerà le somme e comunicherà la sua scelta al terzino classe 1992. Se dovesse continuare a fare così bene, il club potrebbe proporgli un prolungamento di contratto spalmando gli attuali 3 milioni di ingaggio che guadagna ora. Il matrimonio, dunque, può continuare: molto dipenderà da lui, intanto Allegri se lo tiene stretto e se lo coccola. Il mercato può aspettare.