Come andrà a finire la storia di Mattia De Sciglio? Come raccontato da Calciomercato.com, alla sua possibile uscita si collega un retroscena degli scorsi giorni per quel che riguarda i tentativi della società bianconera di cederlo. Perché tra i vari giocatori che stanno complicando in entrata, come noto, c'è anche Mattia De Sciglio. E dopo l'affare saltato con la Roma, a causa del rifiuto di Rick Karsdorp alla Roma, proprio De Sciglio ha quindi costretto nuovamente a cambiare i piani della Juve. Paratici ha in ogni caso provato a replicare un'operazione simile a quella disegnata con il Psg a gennaio, uno scambio sostanzialmente alla pari con Lavyin Kurzawa poi bloccato da Sarri in extremis. Lo scambio in questa occasione sarebbe stato con lo stesso Emerson Palmieri, anche se non alla pari: la proposta della Juve parlava di un doppio prestito con opzione di riscatto, a cifre sensibilmente diverse (20-25 milioni per l'italo-brasiliano, 10-15 per De Sciglio). Un'offerta però rifiutata senza grossi ragionamenti da parte del Chelsea.