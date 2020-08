1









Restyling a centrocampo, restyling in attacco, ma anche rinnovare la difesa, sezione terzini. Mattia De Sciglio è sul mercato, non ha mai costituito una garanzia a causa dei ripetuti problemi fisici che gli hanno fatto racimolare appena 774’ minuti tra tutte le competizioni. Per questo la Juve sta pensando ad una sua cessione, e il sostituto sarebbe già in casa. Come riporta Tuttosport, l’opzione Barcellona è ormai tramontata, mentre restano vive le ipotesi Paris Saint-Germain e Roma. Se dovesse partire, i bianconeri potrebbero valutare Luca Pellegrini, terzino di rientro dal prestito al Cagliari.