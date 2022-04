Intervistato da L'Equipe, Mattia De Sciglio ha parlato anche del rendimento di Adrien Rabiot nella sua esperienza alla Juve. Ecco il suo pensiero sul compagno di squadra: "Non ha espresso il suo potenziale al 100%, ma in alcune partite ha fatto avanti e indietro per novanta minuti, con un grande volume di gioco, qualità tecnica nella circolazione di palla e proiezioni. Dal punto di vista fisico è impressionante, ha un passo che è tre volte più lungo di alcuni giocatori, lui lascia cadere a terra i suoi avversari senza forzare. Ma lo perdonano meno degli altri. So di cosa si tratta, io ci sono passato qualche anno fa".