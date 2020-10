Giornata positiva per Mattia De Sciglio. Il terzino, trasferitosi negli ultimi giorni di mercato dalla Juventus al Lione in prestito, ha trovato il suo debutto con la maglia dell’OL. La squadra di Rudi Garcia ha vinto 3-2 contro lo Strasburgo dopo quattro pareggi consecutivi, grazie alla doppietta di Toko Ekambi. Prima in Ligue 1 per De Sciglio che è entrato dalla panchina, e prima anche per l’ex Milan Paquetà, in campo da titolare.