Giorni di polemiche pe, accusato da alcuni sui social di aver tradito la Juve dopo l'indiscrezione uscita secondo cui sia stato lui a comunicare alla Procura le chat whatsapp con i compagni di squadra. Il terzino bianconero, ora cerca il riscatto in campo Dopo l'infortunio è tornato ad allenarsi e Allegri, come riporta il Corriere dello Sport, adesso ci punterà per avere una soluzione in più sugli esterni.