Buoni segnali anche da Mattianel match di ieri tra. "Non è Cuadrado, ma a modo suo attacca la fascia ed è attore protagonista nell'azione del gol, con un affondo volitivo. Mostra gamba e personalità, va al cross. Sembra ritrovato" scrive La Gazzetta dello Sport, che gli attribuisce un 6.5. Mezzo voto in più da parte di Tuttosport: "Da una sua percussione sulla fascia destra nasce l'1-0, è molto intraprendente nel primo tempo - e infatti dalla sua parte nascono le azioni bianconere più pericolose - e più guardingo nel secondo, ma sempre efficace". 6.5, invece, dal Corriere dello Sport: "Il gol, a parte le trovate artistiche di, è merito della sua testardaggine. Di fatto insegue ogni pallone vagante e lo scaglia verso il fronte opposto: in questo momento di sospensione delle garanzie costituzionali, è ciò che occorre alla Juve".Stesso voto anche per noi de ilBianconero.com: "Gamba freschissima. E corsa dinamica, pure da terzino è un quinto che attacca. Con costanza, a tratti pure con qualità. E' oggettivamente in crescita".