3









Tutti al lavoro. Tutti in attesa. Se la situazione Dzeko sta per sbloccarsi, adesso a tenere banco è quella di Mattia De Sciglio in uscita. L'esterno è stato promesso alla Roma: si studia la formula giusta - i giallorossi premono sul prestito con obbligo di riscatto, la Juve vorrebbe cederlo a titolo definitivo -, sui 10 milioni c'è accordo totale. Però? Però c'è Karsdorp, a sua volta vicino al Genoa, ma che ha chiesto tempo: nelle sue intenzioni c'è quella di convincere Fonseca a dargli una chance. ADDIO A PRESCINDERE - Stando a quanto raccontato da Calciomercato.com, Juve e De Sciglio sono arrivati comunque all'addio definitivo. Le parti troveranno una soluzione che possa accontentare entrambi, e non è escluso che la situazione con la Roma si sblocchi comunque nelle prossime ore. A prescindere, in ogni caso, De Sciglio dovrà lasciare la Juventus: Pirlo gli ha preferito la freschezza e la gamba di Luca Pellegrini.