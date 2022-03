Come racconta La Gazzetta dello Sport, ci sono stati passi in avanti. Anche per De Sciglio il rinnovo pare sempre più probabile. Con il tecnico che lo lanciò in rossonero è tornato a essere utile e affidabile e si è fatto sempre trovare pronto nel momento del bisogno. L’offerta della Juventus sarà al ribasso, si passerà dagli attuali 3 milioni a stagione a un massimo di 2, ma per il calciatore il taglio di stipendio non sembra essere un problema.