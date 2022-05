Sembra ormai tutto fatto per il rinnovo di Mattia De Sciglio con la Juve. Rilanciato da Massimiliano Allegri che lo ha sempre ritenuto un suo "pupillo", ora il terzino classe 1992 è prossimo a firmare un contratto che lo legherà al club bianconero fino al 2025, con ingaggio spalmato in base ai nuovi parametri imposti dalla società: secondo quanto riportato da Calciomercato.com, gli attuali 2,7 milioni di euro netti all'anno diventeranno circa 1,5 (bonus compresi), una riduzione netta per lui che comunque si è sempre detto convinto di restare in bianconero.