Un colpo Mundial, un altro. La Juventus ha messo gli occhi su Rodrigoed è un nome decisamente altisonante, quello che si sta ripetendo in questi giorni nelle segrete stanze della Continassa. Come racconta Calciomercato.com, ormai l'ex Udinese è a tutti gli effetti un top player: l'ha certificato anche il Mondiale disputato e vinto da soldatino fedele di Leo Messi. Oggi vuole però scrivere una storia diversa rispetto alle difficoltà incontrate nell'ultimo periodo all'Atletico Madrid.Per CM, De Paul vuole lasciare l'Atletico già nel mese di gennaio, e tra le squadre interessate a Rodrigo c'è ancora, sempre la Juventus, che lo voleva ai tempi di Udine. Per caratteristiche tecniche è la mezzala ideale per l’idea di calcio di Max Allegri. Qualche contatto tra le parti c’è stato anche di recente ma tutto dipenderà dalle condizioni dell’Atletico Madrid. Dalla Spagna si parla di una valutazione di circa 36 milioni: ancora tanti, probabilmente troppi. La Juve aspetta l'Assemblea dei soci del 18 gennaio, prima difficilmente potrà sferrare colpi.