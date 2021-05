La Juventus rischia di rimanere beffata nella corsa a Rodrigo De Paul. Grande amico di Paulo Dybala, l'argentino dell'Udinese piace ai bianconeri e all'Inter, ma secondo Calciomercato.com il club che si sta muovendo concretamente per il giocatore è l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. De Paul è valutato 40 milioni di euro ed è pronto a trasferirsi in una big per fare il grande salto, la Juve non ha ancora presentato nessuna offerta ufficiale ma continua a monitorare la situazione.