Rodrigo De Paul è uno dei giocatori monitorati con attenzione dalla Juventus, che sta valutando se affondare il colpo per la prossima stagione. La concorrenza è forte, perché in Italia c'è la solita Inter e in Inghilterra, secondo quanto riporta il Sun, è seguito da vicino dal Liverpool e dal Leeds di Bielsa, che già ci aveva provato l'estate scorsa. Anche i Reds quindi si sono messi sulle tracce del centrocampista argentino, amico di Dybala che spera di averlo anche come compagno di squadra.