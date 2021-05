1









Sincronizzate gli orologi, alle 18 andrà in scena una sfida nella sfida in Udinese-Juventus, ovvero il confronto tra numeri diez. Da una parte Rodrigo De Paul, dall’altra Paulo Dybala, amici e connazionali, che un giorno potrebbero condividere lo stesso spogliatoio. Non è un mistero, la Juve lo segue da tempo e oggi sarà l’osservato speciale di Fabio Paratici e i suoi uomini, che col tempo hanno presto nota di tutti i club iscritti alla corsa per il tuttocampista argentino. MILAN E FATTORE RAIOLA - L’ultimo il Milan, un po’ per lanciare un messaggio a Calhanoglu (in scadenza di contratto), un po’ perché De Paul sarebbe semplicemente un colpo di alto livello per rinforzare la rosa. L’idea di Maldini e Massara, spiega La Gazzetta dello Sport, è quella di abbassare il muro di 40 milioni di euro alzato dai Pozzo attraverso l’inserimento di alcune contropartite tecniche, e i nomi più caldi sono quelli di Petter Hauge, Tommaso Pobega e Marco Brescianini. Inoltre, il Milan vorrebbe fare leva su un regista speciale per l’eventuale trattativa, ovvero Mino Raiola. Recentemente De Paul ha cambiato agente, affidandosi all’italo-olandese, volto noto in casa Milan per il rinnovo di Ibrahimovic e il braccio di ferro per Donnarumma: “Chi guarda ad un finale di stagione positivo – si legge – spera che la carta De Paul possa avere degli effetti a catena: cioè che l’ingaggio dell’argentino spinga anche gli altri raioliani a restare a Milanello”. Attenzione però alla Juve, che vede in Raiola una presenza sempre ben gradita quando passa dalle parti della Continassa…