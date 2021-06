Intervenuto a Radio Marte, il responsabile degli osservatori dell'Udinese Andrea Carnevale ha parlato del futuro di Rodrigo De Paul: "Non so nulla, il presidente non mi dice niente. Quello che posso dirvi è che ci sono diverse squadre interessate a lui, lo vogliono un po' tutti. Io penso che alla fine sarà lui a scegliere la squadra. Le richieste sono un po', vedremo se rimarrà in Serie A o andrà all'estero". L'argentino è uno dei profili che piace alla Juventus per rinforzare il centrocampo.