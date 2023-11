Qual è il profilo migliore per il centrocampo della Juve? Su chi investire a gennaio? "- scrive la Gazzetta - ha tutte le caratteristiche che cerca Massimiliano Allegri per ritoccare la sua mediana e renderla più competitiva in chiave scudetto: età (29 anni, quella della maturità calcistica), esperienza (ha vinto un Mondiale con la sua Argentina), duttilità (è una mezzala che può giocare anche in posizione più avanzata), fisicità e anche una buona dose di qualità". Sarebbe rinforzo già pronto, che conosce bene il nostro campionato, e questo è il punto di vantaggio rispetto a Pierre-Emile Hojbjerg, mezzala del Tottenham da tempo seguito da Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna. I nodi? Il costo e la volontà dell’Atletico, che non vorrebbe cederlo. Ma la Juventus è in pressing per cercare di fargli cambiare idea.