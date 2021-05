Matthijs de Ligt ha vinto il Premio Gentleman 2021 della Serie A e il Premio Gentleman per la Juventus. Il riconoscimento arriva dopo un sondaggio di Sportmediaset, queste le dichiarazioni del centrale olandese: "Sono felice di aver vinto questo premio, ringrazio tutti i giornalisti che mi hanno votato. Calcio senza tifosi? È meglio giocare con il pubblico, c'è più passione, più gioia nel giocare. Però per me non è difficile anche senza, a me piace giocare. Sono felice che i tifosi pensino che sono un gentleman in campo e fuori: cerco di avere rispetto per arbitri, avversari e compagni."