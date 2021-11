Matthijs De Ligt è finito nel mirino del Chelsea? Questo è ciò che sostiene caughtoffside.com, secondo cui i Blues, che peraltro sul campo hanno inflitto una sonora sconfitta alla Juventus in Champions League, sarebbero interessati a prendere il difensore olandese. Il club londinese ha bisogno di sostituire Toni Rudiger, in procinto di partire a parametro zero, e sarebbe disposto a offrire alla Juve 75 milioni di euro per comprare De Ligt.

Va comunque precisato che la Juve al momento ritiene De Ligt un incedibile, esattamente come Federico Chiesa.